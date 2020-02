La película incluirá versiones alternativas de varios superhéroes

Doctor Strange in the Multiverse of Madness es candidata a ser una de las producciones más alocadas del MCU y los rumores no decepcionan.

Según MCU Cosmic, una fuente confiable les dijo que el multiverso no solo permitirá que muchos nuevos personajes debuten en al franquicia, sino que también veremos otras versiones de los héroes que ya conocemos.

La gran pregunta aquí es ¿Versiones alternativas de los superhéroes muertos también aparecerán? El sitio indica que eso no es seguro, pero que podríamos ver a diferentes actores interpretando una versión de Iron Man, por ejemplo. Además, al estar conectada con WandaVision, esta también podría ser la manera en la que traen de vuelta al personaje de Paul Bettany.

Clea, América Chávez y Brtoher Voodoo son algunos de los nombres que se rumorean debutarán en la nueva de Doctor Strange, pero ¿qué otras sorpresas nos están ocultando?