La película mantiene su fecha de inicio de rodaje a pesar del coronavirus

Variety reveló que el rodaje de Doctor Strange in the Multiverse of Madness sigue previsto para comenzar en junio de este año a pesar de la contingencia por el coronavirus (Covid-19).

De hecho, el sitio aseguró que actualmente la preproducción del filme liderado por Benedict Cumberbatch continúa de forma remota.

Recordemos que todas las series del MCU y Disney+, como Loki y The Falcon and The Winter Soldier, se encuentran en pausa al igual que el filme Shang-Chi and the Legend of Ten Rings.

Previamente te contamos que Saimi Rami (Spider-Man) estaba en negociaciones para dirigir la película, luego de que Scott Derrickson dejara la secuela por diferencias creativas.

Además, el filme que se ubica dentro de la fase 4 estará conectado con las series de Loki y WandaVision.