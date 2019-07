La película marca un nuevo récord para la franquicia

Far From Home pasó el billón de dólares recaudados en la taquilla mundial, convirtiéndose en la primera cinta de Spider-Man en hacerlo.

De esta forma, Far From Home se convierte en la tercera película de 2019 en superar esta marca, detrás de Avengers: Endgame (2.79 billones) y Captain Marvel (1.13 billones). Pero eso no es todo, el film es solo la segunda película de Sony que se convierte en miembro del club de los mil millones detrás de Skyfall ($ 1.1 mil millones).

Así, la secuela del Spidey de Tom Holland pasó por un amplio margen Homecoming que, en su momento, había sido la película del Hombre Araña con mayor recaudación, alcanzando los 980 millones de dólares.

Los mercados que más ayudaron a llegar a esta marca (luego de EE.UU.) fueron China con una recaudación de 204 millones, Corea del Sur con 56 millones, el Reino Unido con 36 millones, México 30 millones, Japón 26 millones, Brasil 25, Australia 24 y Rusia y Francia 20.