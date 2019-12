La película más googleada de 2019

Varios meses después de su estreno, la película de Marvel sigue rompiendo récords.

Avengers: Endgame es la película más taquillera de la historia y por esa razón no es nada extraño que también sea la película más buscada en Google en este año. Los easter eggs, las teorías, las escenas eliminadas, los vínculos con el MCU y muchas otras cosas seguramente habrán ayudado mucho.

Y por si esto fuera poco, Marvel también se quedó con el segundo puesto de esta lista, ya que Capitana Marvel aparece como la segunda película más googleada. La película protagonizada por Brie Larson fue una de las grandes incógnitas en su momento y recordemos que también la quisieron sabotear. Pero no importó, la Capitana triunfó igual.

En el top 10 de producciones cinematográficas más googleadas también encontramos a Joker, Toy Story 4, El Rey León, IT: Capítulo II, Frozen 2, Once Upon a Time in Hollywood, Midsommar y Scary Stories to Tell in the Dark.