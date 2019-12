La película obtiene uno de los peores estrenos de todos los tiempos

La aventura animada de STX generó menos de un millón de dólares a pesar del lanzamiento en 2,337 cines norteamericanos y se afianzó como uno de los debuts más bajos en recaudación.

Playmobil recaudó solo 668 mil dólares durante el fin de semana, marcando el tercer debut más bajo para una película que se estaba reproduciendo en más de dos mil cines. Las únicas películas que tuvieron peor suerte fueron The Oogieloves in the Big Balloon Adventure (443,901) de 2012 y Delgo de 2008 (511,920).

Además, el estudio tendrá mucha más competencia en las próximas semanas a medida que Jumanji: The Next Level y Star Wars: The Rise of Skywalker se preparen para sus debuts en la pantalla grande. Playmobil costó 75 millones, así que esto seguramente significará una pérdida enorme de dinero para todos los involucrados.