¡La película podría tener pérdidas de hasta $75 millones de dólares!

¿Ya vieron Gemini Man (Proyecto Géminis) en cines? Lamentablemente, tanto la crítica especializada como el público en general han castigado duramente la nueva aventura sci-fi estelarizada por Will Smith y dirigida por Ang Lee…

THR informa que este coloso de los efectos visuales podría enfrentar en este momento pérdidas de hasta $75 millones de dólares, pues actualmente sus ganancias mundiales en taquilla suman “tan solo” $118.7 MDD, pese a que se esperaba un repunte tras su estreno en China el pasado fin de semana.

¿Por qué no fue China la salvación, como lo ha sido para películas como War of Warcraft? Tristemente (pues se trata de otro filme no muy agraciado), Gemini Man cayó en segundo lugar en aquella región ante Maleficent: Mistress of Evil, cosechando únicamente $22 millones de dólares.

Haciendo cuentas, se dice que producir Gemini Man costó unos $138 millones de dólares, pero no hay que olvidar su ambiciosa campaña de marketing mundial, que la fuente indica que rebasó los $100 millones.

Este fin de semana, Gemini Man tuvo un declive de asistencias del 59%, en marcado contraste con la gente que REGRESA a ver Joker. Con un contendiente así, es un hecho que el Hombre Gémini de Smith llorará lágrimas reales, no en VFX…