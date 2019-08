La película se une al club de los mil millones en taquilla

Con la nueva entrega de Toy Story, Disney ya suma cinco cintas que han superado esa cifra este año. Luego de Avengers: Endgame , Captain Marvel, Aladdin y The Lion King.

Seguramente este no sea el último estreno de Disney en superar los mil millones, si tenemos en cuenta que Star Wars: The Rise of Skywalker aún tiene que llegar a los cines a finales de año y es una película especialmente importante para la franquicia. De hecho, puede se que hasta supere a Avengers: Endgame, que llegó a superar los 2 mil millones.

La compañía de Mickey Mouse se acerca a los 8 mil millones de recaudación en 2019, lo que significa la rotura de un récord en recaudación que ellos mismos albergaban.