La película será un musical y ya tenemos a la banda sonora – Steven Universe

Steven Universe The Movie, de Cartoon Network, despertó un gran interés cuando se anunció por primera vez, y ahora han lanzado algunos detalles más sobre el tema y la banda sonora de la película.

El tráiler que lanzó hoy CN no nos mostró ningún material nuevo, pero nos dio más detalles sobre quién participaría en el musical, y la lista es impresionante: Rebecca Sugar, Chance The Rapper, Estelle, Patti LuPone, Uzo Aduba, Gallant, Aimee Man, y más artistas que se anunciarán en el futuro. Desafortunadamente, aún no tenemos muchos detalles sobre la película en sí, solamente sabemos que reunirá una vez más a Steven, Garnet, Amethyst y Pearl para enfrentar a un misterioso villano.