La película sigue avanzando a pesar de la pandemia

Una de las próximas cintas de Marvel intenta no retrasarse y realizan el trabajo de post-producción desde sus casas.

Uno de los estudios de efectos visuales que trabaja en Eternals, Scanline VFX Studios, confirmó en una declaración reciente que todo su equipo está trabajando desde su casa. Son 650 miembros en varias ciudades del mundo que están ajustando detalles de la película. Así lo anunciaban en un comunicado:

Scanline VFX también ha proporcionado trabajo en Game of Throne, Joker , Spider-Man: Far From Home y Stranger Things, entre otros proyectos. El estudio ganó el Emmy de Efectos Visuales Especiales por el episodio de The Bells en GOT.

El coronavirus ha afectado la producción de muchas próximas películas y programas de televisión. Sin embargo, la producción de Eternals se completó en febrero, antes de que la crisis por la pandemia se disparara.