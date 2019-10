La película tenía dos finales alternativos

A medida que los años comenzaron a pasar (después del final de la serie) me preguntaba: ¿Cómo exactamente se escapó? ¡Porque eso no es tarea fácil! ¿Y qué pasa si no se escapa? ¿Qué pasa si fue arrestado a la vuelta de la esquina? Incluso jugué contando esa historia en una película.

Afortunadamente para todos, o casi todos, esto no sucedió y fue en parte a que Gilligan tomó los consejos de sus seres queridos como su novia Holly Rice, quien por cierto tiene un guiño en el película. Ella le advirtió que no podía seguir por ahí, al igual que lo hizo Peter Gould, cocreador de Better Call Saul. Aunque este último no recuerda haber escuchado esta historia, pero sí mencionó un segundo final que se había pensado.

Gould explicó que el final de El Camino donde vemos que Jesse le da una carta a Ed dirigida a Brock, hijo de Andrea, era revelada mientras Jesse tomaba carretera hacia Alaska.