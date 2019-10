La película volverá a salas de cine con 10 minutos de material adicional

¡Buenas noticias para los fans del director Quentin Tarantino!

Sony Pictures ha anunciado que planea lanzar Once Upon a Time In Hollywood de nuevo en salas de cine. Sin embargo, el filme solo podrá verse en 1,100 salas de cine de Estados Unidos y Canadá, comenzando este viernes 25 de octubre.

De acuerdo a Collider, el relanzamiento contará con 10 minutos de material adicional, que abarcan cuatro nuevas escenas, por lo que ahora la película tendrá una duración total de 2 horas y 40 minutos.

Recordemos que recientemente Quentin Tarantino anunció que no recortaría su largometraje para China, luego de que el público de ese país expresara que no estaba contento con la representación de Bruce Lee.

Incluso sin su lanzamiento en China, Once Upon a Time In Hollywood ya es la segunda película más taquillera de Tarantino con una ganancia de 368.3 millones de dólares a nivel mundial.