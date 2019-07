La película ya suma más de $500 MDD sólo en su fin de semana de estreno

Pese a las críticas divididas que recibió The Lion King, previo a su estreno comercial, esto no fue impedimento para que el público corriera a las salas de cine para disfrutar la nueva adaptación del clásico de 1994, ahora a cargo de Jon Favreau.

En su primer fin de semana, la película sumó $531 millones de dólares. Esto contempla los $185 MDD hechos en el mercado local dentro de EE.UU., más $248 MDD en los más de 50 países donde debutó y $98 MDD recaudados sólo en China, donde lleva más de 10 días de su estreno.

Con estas cifras The Lion King ya ostenta los títulos de mejor debut de una película clasificación PG, mejor debut en el mes julio, mejor apertura de un remake de Disney y mejor apertura de una producción de Disney (fuera de Marvel y Lucasfilm). Esto último se debe a las 4725 pantallas dadas sólo en EE.UU.

En el caso de México, The Lion King sumó $18.7 MDD, lo que se traduce en $350.7 MDP apróximadamente, muy por encima de lo hecho por los recientes live-action de Beauty and the Beast, The Jungle Book y Aladdin.

Con estas cifras, no dudamos que Disney siga mostrándonos nuevas versiones de sus clásicos animados.