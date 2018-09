La pista que podría hablar de la resurrección de Abraham en el apocalipsis zombie – Fear The Walking Dead

Una y otra vez, y por culpa de los productores, hablamos que Fear The Walking Dead no sería el único spin off que habrá en el marco de la historia de The Walking Dead: se rumorea muy fuerte que la cosa puede seguir hundiéndose en un frondoso árbol con cantidades varias de ramificaciones, nuevas historias, nuevos personajes, más shows.

No sabemos si es un simple easter egg o un guiño bromístico para los fans del mundo apocalíptico zombie, pero hasta el mismo Michael Cudlitz, interpretador del fallecido Abraham en The Walking Dead, se sorprendió ante la imagen de los cassettes de video que Althea (Maggie Grace) va recolectando.