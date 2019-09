La plataforma streaming de NBCUniversal obtiene nombre y fecha de lanzamiento

¡Un nuevo servicio streaming está en camino!

Finalmente se ha develado que la plataforma streaming de NBCUniversal se llamará Peacock y será lanzada en abril de 2020 con más de 15,000 horas de contenido.

En su catálogo contará con material exclusivo, incluyendo la serie original de Parks and Recreation y los reboots de Battlestar Galactica, Saved by the Bell y Punky Brewster.

Además, ofrecerá las películas de Universal, DreamWorks Animation y Focus Features, que estarán disponibles desde su lanzamiento, aunque no de forma exclusiva.

A continuación te dejamos con los principales proyectos que serán lanzados en la plataforma.

El reboot de Battlestar Galactica a cargo del creador de Mr.Robot, Sam Esmail.

El revival de Saved By the Bell, protagonizado por miembros del elenco original ( Elizabeth Berkley y Mario López ).

protagonizado por miembros del elenco original ( y ). Dr. Death , serie basada en un podcast, protagonizada por los actores Alec Baldwin, Jamie Dornan y Christian Slater.

, serie basada en un podcast, protagonizada por los actores y Brave New World , serie basada en la novela distópica homónima de Aldous Huxley , protagonizada por Alden Ehrenreich y Demi Moore.

El revival de Punky Brewster con Soleil Moon Fry repitiendo su personaje icónico de los 80’s.

con repitiendo su personaje icónico de los 80’s. Angelyne , serie limitada de Sam Esmail y protagonizada por Emmy Rossum.

, serie limitada de y protagonizada por La adaptación de la novela One of Us Is Lying.

Por el momento, no hay detalles sobre los precios ni de la fecha exacta de lanzamiento.