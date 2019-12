La primera impresión SIEMPRE cuenta: estas son las mejores intros del 2019

Durante este 2019 muchas series fueron estrenadas y nos impactaron por su trama, con un final que nos hizo pedir a gritos más capítulos e incluso nos dieron muchos personajes sobresalientes. Pero eso no es todo: muchas producciones nos regalaron intros inolvidables.

10 . His Dark Materials

His Dark Materials hace renacer la historia basada en la trilogía del mismo nombre escrita por Philip Pullman . Una serie llena de fantasía y misterios por resolver.

9 . Succession

8 . Big Little Lies

La segunda temporada más esperada del 2019 . Big Little Lies no tuvo el mismo impacto como su temporada de estreno.

7 . Dark

Por supuesto que su intro es fenomenal, compuesta de imágenes dobles o triples en efecto espejo, con un montaje en el cual se arman conexiones entre plano y plano construyendo nexos a través del movimiento e integrando ahora a los mismos personajes, dando ese plus que nos encanta del show, sin olvidar de fondo una excelente música.

6 . American Horror Story: 1984

Esta serie cada año nos deja una historia nueva titulada American Horror Story: 1984. No me cautivó como en sus entregas pasadas; debo reconocer que no es el mejor homenaje al género de terror slasher dentro de la televisión.

Sin embargo, su intro está repleta de color a diferencia de otras: mucha mucha sangre, chicos y chicas sensuales por todos lados, dando una probadita de lo que veríamos durante toda la temporada.