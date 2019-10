La primera serie de Apple TV+ recibe críticas bastante mediocres – The Morning Show

Los privilegiados que han tenido la suerte de ver el show antes de su fecha de lanzamiento del 1 de noviembre, han lanzado críticas duras hacia él.

Algunas críticas como las de IndieWire, CNN y Variety califican al programa como “aburrido”, “poco impresionante” y “confuso”. Resaltando que la serie no es mala, pero que tampoco ofrece algo original o emocionante.

No obstante, es importante tener en cuenta que no todos los análisis han sido negativos. En general, las críticas hacia The Morning Show han sido razonablemente equilibradas, pero muy pocas la califican como algo imperdible.

La serie está protagonizada por Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Billy Crudup, Mark Duplass y Steve Carell, y se inspira en el libro del periodista Brian Stelter, Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV. Estos nombre son la razón por la cual sorprenden estas críticas mediocres hacia el programa, seguramente este no es el resultado esperado por Apple. Habrá que ver cómo reacciona la gran mayoría del público luego de su estreno.