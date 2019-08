La primera temporada contará con 20 episodios – The Lord of the Rings

¡20 episodios!

Un sitio alemán dedicado a J.R.R. Tolkien entrevistó al creativo Tom Shippey, quien declaró el número de episodios que podría tener la primera temporada de la serie The Lord of the Rings que Amazon Prime Video estrenará en 2020:

“Lógicamente, tratas de juntar todas las escenas que tendrán lugar en una sola locación y filmarlas, a fin de no tener que regresar allí varias veces. Pero esto implica que todo debe estar muy claro al comenzar a filmar, tienes que saber el final. Se supone que serán 20 episodios para la primera temporada. Así que, hasta que decidan dónde va a terminar esta, no pueden comenzar a rodar”.

Algo muy interesante es que Shippey confirmó que Amazon únicamente posee los derechos de la Segunda Era de la saga de Tolkien. Podrán mencionarse eventos de la Primera y hacer guiños a la Tercera, pero por ahora nada más.