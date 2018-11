La primera temporada estrena hoy en Universal TV – The Rookie

¿Qué pasaría si un día te das cuenta que quieres seguir tu vocación, pero te das cuenta que ya no estás en edad para hacerlo? Esto mismo le pasó a John Nolan, quien a sus 40 años decidió dejar su vida tranquila y enlistarse para ser un policía de la ciudad de Los Angeles.

Es así como da inicio The Rookie, la nueva serie de Universal TV creada por Alexi Hawley (The Following), quien se inspiró en una historia de la vida real. Protagonizada por Nathan Fillon (Castle), como Nolan, un pequeño empresario con una crisis de la mediana edad combinada de una crisis financiera. Una visita al banco lo lleva a arriesgar su vida y frustrar un asalto, mismo que le hace repensar su camino. Es así como se convierte en el novato más longevo de la LAPD. Su nuevo camino pondrá a Nolan en situaciones de peligro dentro y fuera de la comisaría donde tendrá que demostrar que está hecho para esta profesión.