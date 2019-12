La primera temporada no abarcará por completo el primer libro – The Witcher

Si son fans de la saga literaria de The Witcher, deben saber que la primera temporada de la adaptación de Netflix no abarcará en su totalidad The Last Wish, el primer libro de la historia de Geralt de Rivia.

Esta información ha sido develada por Tomek Bagiński, productor ejecutivo de la serie. Pero lejos de ser algo decepcionante, su declaración nos ha dejado ver lo comprometidos que están con la producción.

“Tuvimos que ser muy cuidadosos al elegir qué historias queríamos contar, y Lauren S. Hissrich, showrunner de la serie, hizo un gran trabajo. No solo eligió las historias correctas para contar la historia de Geralt, sino también dio algunos antecedentes tanto de Yennefer como de Ciri”, explicó Bagiński a ComicBook.

El productor ejecutivo agregó que su meta siempre ha sido contar una historia más grande, y como The Witcher no se trata solo de Geralt, sabían que debían construir los personajes de Yennefer y Ciri desde el principio.

La serie de fantasía, protagonizada por Henry Cavill, debutará su primera temporada de 8 episodios el 20 de diciembre por la plataforma roja.