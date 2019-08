CAK: Traté de hacer dos cosas a la vez: satisfacer sus expectativas, pero darles también algo inesperado. Hemos llevado lo sorprendente y lo inevitable a un nuevo nivel en términos de cómo resolver la historia de Ghost y de la que gente que lo rodea. Me gusta desafiar a la audiencia y vamos a hacerlo en los últimos 5 episodios. Tal vez tenga que cambiar mi domicilio y mi teléfono después de ser emitidos, pero creo que valdrá la pena.

Courtney A. Kemp: No, para nada. No tenía un plan para lograrlo. Tenía que planear todo a diario, porque esa es mi forma de hacer todo: una cosa a la vez. Tenía que mantenerlo todo sencillo y no estaba como: “oh, esto va a ser un éxito”.

ST: Desde el principio tuviste la certeza sobre la historia que querías contar y cuántas temporadas te tomaría para ello.

CAK: El show estaba contemplado para cinco temporadas. Tuve que estirarlo a seis, pero estoy bien con ello porque en términos de la historia básica de la familia, esto es lo que quería contar. Pienso que es una forma de enriquecerla y no componerla en el camino.

ST: En las temporadas anteriores vimos que todos corrían peligro de ser asesinados. Nadie está a salvo. ¿Crees que esa sea la clave del éxito?

CAK: De eso tengo que darle crédito a Starz por dejarme hacerlo. Pienso que hay muchas series donde la cadena dice “al menos deja que la audiencia se sienta segura de su personaje”. Y no, nadie debería sentirse a salvo. Creo que es genial que tengas una experiencia así. En mi opinión, no me gustan los programas donde siempre hay una salida fácil.

ST: ¿Qué ha hecho de Power una serie favorita de la audiencia?

CAK: Estamos en el momento perfecto. Comenzamos con el renacimiento de afroamericanos, latinos y gente de color como protagonistas de la televisión. Al principio hubo un comentario que nunca venderíamos en el extranjero y la realidad es otra, en Latinoamérica nos ven por FOX Premium Series. La gente estaba habida de ver gente de color en roles principales en historias que tuvieran suspenso.

ST: ¿Por qué la serie ha tenido tanto éxito con el público internacional de la manera en que lo ha hecho?

CAK: Es sencillo hay reglas básicas para contar historias. Tomé todo aquello que amo y odio cosas sobre el matrimonio, las traiciones, el adulterio, el sexo y el amor. Juntos los sumergí en chocolate y los puse en pantalla. Es así que tienes una historia con un atractivo global. Toda cultura tiene padres e hijos, madres e hijos, adulterio, engaño, traición, hermanos que no se llevan bien. Por lo tanto, no hay razón para que este programa no sea atractivo para todas las personas del planeta. Creo que por eso.