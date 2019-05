La razón por la que Emilia Clarke odiaba filmar escenas eróticas – Game of Thrones

Durante las 8 temporadas de Game of Thrones hubo varias escenas de sexo, y aunque siempre es un poco incómodo cuando aparecen, pero no hay duda de que es infinitamente peor si te encuentras en dicha escena y tu familia te está viendo.

Emilia Clarke, tuvo que lidiar con eso durante la filmación de la serie. En el show de Jimmy Kimmel reveló que su hermano también trabaja en la exitosa serie de HBO, y que ha estado en el set los días que Dany y Jon Snow estuvieron juntos.

“Está en el departamento de cámaras, que es brillante. Es realmente bueno”, dijo Emilia. “Hay días en los que él decía ‘pasaré a saludar’, porque estaba en el set de al lado y yo le respondía ‘no, está bien, quedate allí’”, bromeó la actriz que le da vida a Daenerys.

Emilia también explicó que ella recibió muchas críticas por filmar escenas de desnudos: “Eso, en sí mismo, es tan anti-feminista. Las mujeres que odian a otras mujeres son el problema. Es molesto”. Luego, continuó añadiendo que “no hay una parte del programa que quiera cambiar. La gente me hace la pregunta sobre las escenas de desnudez todo el tiempo. Pero la respuesta corta es no, nunca cambiaría nada.Tenes que ver esas escenas de sexo, ya que no se pueden explicar”.