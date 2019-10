La relación entre Alpha y Beta generó polémica en redes – The Walking Dead

No vamos a proponer doble discurso: en Spoiler Time no nos gustó We Are The End of the World, el último episodio de The Walking Dead. Seguimos afirmando que podría haberse resumido un poco la cuestión, que fue medio exagerado este tema de Alpha y Beta en un solo episodio, que eso hace que la serie sea nuevamente lenta, que se podría contar esta historia a lo largo de los episodios y así dejarnos con ganas de más. Sí, todo eso. Pero sabemos que no tenemos la razón en todo y que hay una cantidad de gente que aún apuesta mucho en TWD, mismo público al que este episodio, y sobre todo la relación entre los dos enemigos más importantes de esta temporada, les gustó MUCHO.

En este artículo recopilamos reacciones a favor y en contra de la trama de We Are The End of the World.