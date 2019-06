La remake de Sebastián Lelio que brilla gracias a Julianne Moore

Gloria Bell (Moore) es una mujer divorciada que se ilusiona con cada oportunidad que le brinda la vida. Ella todavía visita clubes para ir a bailar durante las noches y asiste a clases de yoga donde los ejercicios asemejan prácticas New Age. Gloria aún actúa como la madre de sus dos hijos, Anne (Caren Pistorius) y Peter (Michael Cera), pero no es el tipo de mujer que quiere verse definida el resto de su existencia por su relación con ellos. Es así que, una noche, ella conoce a Arnold (John Turturro), un hombre divorciado que también persigue la idea de algo nuevo, pero que, a diferencia de Gloria, no está seguro de querer encontrarlo. Entre canciones pop de los 80 y un cálido Los Ángeles, California, Gloria tratará de perderse en la pista de baile una vez más antes de que sea demasiado tarde.