Aunque hoy en día cualquier nuevo drama de misterio que incluya en su premisa un accidente de avión irremediablemente nos trae a la memoria a la famosa de serie de la isla, en este caso Manifest se siente más cercana a ficciones como Los 4400 o The Leftlovers, sobre todo si tenemos en cuenta la cuota emocional y ese duro retorno a un mundo que ya no se siente familiar. El misterio de la desaparición cobra mayor importancia cuando, de repente, el personaje de Michaela comienza a escuchar una voz en su cabeza que le anticipa algunos eventos y le dice lo que debe hacer, logrando salvar más de una vida cuando sigue las instrucciones. Aquella misteriosa voz no solo es percibida por la joven; su hermano también puede oírla y, muy pronto, todos los ex pasajeros del enigmático vuelo se vuelven receptores de ella.