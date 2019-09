La saga de fantasía ‘Earthsea’ será adaptada a serie de televisión

La saga de fantasía Earthsea (Cuentos de Terramar), escrita por Ursula K. Le Guin, cuyo primer libro fue publicado en 1968, se convertirá en serie de televisión de la mano de la compañía productora A24 (Euphoria, Moonlight) y la productora Jennifer Fox (Nightcrawler, Michael Clayton).

Aunque esta no es la primera vez que las novelas son adaptadas a la pantalla chica. En 2004, se emitió a través de SYFY, una fallida miniserie con un guion coescrito por Le Guin. Mientras que en 2006 la historia fue adaptada a largometraje de animación por Studio Ghibli.

La saga de Le Guin, que ha sido comparada con The Lord of the Rings de J.R.R. Tolkien, está compuesta por cinco libros y ocho historias cortas ambientadas en un mundo gobernado por la magia, donde habitan dragones, magos y espectros, talismanes y distintos poderes.

Las obras de Le Guin han influenciado en gran medida a diferentes autores de ciencia ficción y fantasía, incluyendo a Margaret Atwood (The Handmaid’s Tale), George R.R. Martin (Game of Thrones) y J.K. Rowling (Harry Potter).