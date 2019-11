La secuela comenzaría a filmarse en 2021

Pero eso no es todo, DC también está buscando un director para un spinoff basado en la película original.

Según Variety, el rodaje empezaría recién en los primeros meses de 2021 y tendría de vuelta a James Wan como director. La película fue un verdadero éxito en taquilla, así que DC Comics no quiere cambiar la fórmula.

En cuanto al spinoff, denominado The Trench, aún no hay un director elegido, pero es seguro que no será Wan. El proyecto haría hincapié los Trench, los monstruos con los que tuvo que lidiar Jason Momoa en la película. Esta producción tratará de ser más centrada en el terror y no tanto en la acción.

Por el momento, no hay ningún miembro del elenco original confirmado, pero se espera que los personajes principales se repitan y que Black Manta sea el único villano.