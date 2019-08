La secuela comenzaría a producirse en 2020

James Wan regresará al mundo de DC Comics recién el próximo año, luego de dirigir una nueva película de terror.

Según Variety, Wan está listo para dirigir un proyecto de terror sin título para New Line Cinema. Los detalles de la trama se mantienen actualmente en secreto. El director anteriormente colaboró ​​con New Line en el universo The Conjuring, The Curse of La Llorona y Lights Out.

El plan es que Wan filme la película durante el otoño en Los Ángeles y luego pase a la preproducción de la secuela de Aquaman en 2020. El film protagonizado por Jason Momoa recaudó más de mil millones de dólares en todo el mundo, pero a Wan siempre le atrajo el género de terror y le ha ido muy bien con ello, por lo que lo nuevo de DC tendrá que esperar.