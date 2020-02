La secuela del live-action está en desarrollo

Se desconoce si el director Guy Ritchie (The Gentlemen) volverá para dirigir la continuación, después de su trabajo en la adaptación, el cual generó grandes cantidades de ganancias. Tampoco se ha confirmado el regreso de Will Smith, Mena Massoud y Naomi Scott , protagonistas de la película, quienes estarían en negociaciones para su vuelta.

Recordemos que la cinta animada de 1992 tuvo una serie homónima animada (1994) y dos secuelas directas a video: The Return of Jafar (1994) y Aladdin and the King of Thieves (1996); de las cuales no se tomará parte para su adaptación.

Además la secuela del live-action de Aladdin tendría estreno comercial en cines, tal como las secuelas de otros live-action de Disney.

Cabe destacar que Disney también está preparando una serie spinoff centrada en el príncipe Anders, tal como se reportó hace dos meses.

Hasta el momento no hay fecha tentativa de estreno.