La secuela por Disney/Marvel podría ser para adolescentes y adultos

Uno de los grandes logros y parteaguas –incluso a nivel taquilla– fue la clasificación R para Deadpool y su secuela. Pero entonces Disney compró a la 20th Century Fox…

Pese a que Bob Iger dijo hace poco que él deseaba que Deadpool siguiera siendo clasificada para adultos y que Kevin Feige ha asegurado que no cambiarán al mercenario bocón, la realidad es que si no hacen algo para “bajar la impetuosidad” del personaje en vocabulario y acciones dementes poco ortodoxas, sería difícil verlo dentro del MCU, no sólo en películas independientes sino interactuando con otros superhéroes y villanos, incluso pensando en Avengers 5.