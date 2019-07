La secuela rompe varios récords en recaudación

La nueva película de Spider-Man se estrenó la semana pasada en China, pero en Estados Unidos lo hizo en estos últimos días y aprovechó que ayer fue el Día de la Independencia de EE. UU. para romper varios récords.

Spider-Man: Far From Home registró la mejor apertura para una película en un día martes, un récord que mantenía The Amazing Spider-Man con 27 millones, la primera película protagonizada por Andrew Garfield en 2012.

Además, también quedó como la segunda mejor recaudación durante un 4 de julio con 25 millones de dólares, detrás de Transformers (2007) que recaudó 29 millones.

Sumando la recaudación de la película en USA y el resto del mundo, Spider-Man: Far Frome Home lleva acumulados unos 310 millones de dólares que se espera lleguen a 500 para el domingo. Bastante bien ¿no?