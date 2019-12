La segunda parte de la saga de series documentales nostálgicas es divertida, pero… – The Movies That Made Us

¿Qué tienen en común Dirty Dancing, Home Alone, Ghostbusters y Die Hard? Nada, y todo: son 4 películas de diferentes géneros pero que reinventaron la industria y hasta marcaron nuevas tendencias o micro géneros que al día de hoy siguen su curso. Nada más, nada menos. Y a descubrir eso, a relatarnos los pormenores, se dedica esta segunda parte de la serie documental nostálgica titulada The Movies That Made Us.

En la línea de The Toys That Made Us, Brian Volk-Weiss ha extendido su marca de docuseries para discutir las historias detrás de películas de gran éxito de los años 80 y 90. El primer conjunto de episodios o primera entrega de The Movies That Made Us se sumerge profundamente en los 4 grandes antes mencionados: Home Alone, Dirty Dancing, Die Hard y Ghostbusters. En capas entre la banda sonora tonta y la narración de Donald Ian Black, obtenemos información sobre los orígenes de cada película, algunos de los golpes y desvíos que tomaron los proyectos antes de que se estrenen y el impacto que tuvieron cuando llegó a manos de las masas.

El trabajo de edición de cada uno de los episodios es muy bueno, con cortes muy graciosos que hacen que la narración no sea densa. Impresiona que con el poco trabajo de post producción en lo visual se pueda hacer, hoy día, algo lindo para la vista, y lo agradecemos. También vemos como bueno que se hagan entrevistas a los directores y/o guionistas de las películas, ya que generalmente son las voces calladas de la industria, y hasta podríamos decir que son los que más valen la pena.

Pero…

The Movies That Made Us podría haber sido mucho mejor si se le daba un contexto histórico y/o histórico-cultural mucho más fuerte. Ok, se nombran ciertos paralelos (como la decadencia de Nueva York en los 80 en relación a Ghostbusters o cómo el género thriller-policial iba a dar un giro completo con Die Hard), pero nunca se termina de cerrar y los guiones se centran en curiosidades casi baratas que no hacen a los verdaderos porqués estas películas son iconos de la cultura pop actual, y que seguirán en ese puesto por los tiempos de los tiempos.

A su vez, si bien destacamos que haya entrevistas a los directores y/o guionistas, la propuesta se siente muy económica, muy tirada de los pelos de la velocidad de entregar un producto al incluir a solamente un protagonista de peso de las 4 películas (hablamos de Dan Aykroyd por Ghostbusters, pero bueno, él fue el de la idea y uno de los que escribió el guión de la cinta, así que…). ¿No sería fantástico escuchar a Bruce Willis hablando de cómo logró su icónico personaje o a Jennifer Grey contando la interna con el ya fallecido Patrick Swayze? Claro que sí. En esto sí que falla The Movies That Made Us. Muy bajo presupuesto.

En resumen

Al igual que el primer programa de esto que llamamos saga, The Movies That Made Us se siente como un documental ligero, superficial y de estilo VH1 de los últimos días que está diseñado para hacer que los centennial se sientan nostálgicos por las películas que NUNCA vieron cuando eran niños, bah, de las que no formaron parte: se construye una mitología muy baja como para entender de lo que están hablando. Pero, debido a algunas entrevistas bastante buenas, surgen ideas sobre la creación y la historia de los éxitos de taquilla que van más allá de las curiosidades que se pueden ver en la página de IMDb o Wikipedia de la película. O sea: esto es puro entretenimiento, nada más.