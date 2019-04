La segunda temporada de I’m Sorry llega a TBS

El mes que viene llega a TBS la segunda temporada de I’m Sorry, la comedia sobre comediantes creada y protagonizada por Andrea Savage; desde el 6 de mayo, los lunes a las 22 (ARG/MEX) y a las 23 (COL/CH). El debut será con un episodio doble.

I’m Sorry sigue la vida de Andrea, una extrovertida comediante, esposa y madre a tiempo completo, que no tiene inconvenientes ni límites en exponer su inmadurez y su neurosis en los momentos más inesperados, generalmente frente a otras madres de la escuela de su hija. Sus intentos posteriores por explicarse o pedir disculpas no hacen sino complicar aún más los malentendidos y las situaciones incómodas con terceros.

Junto a Mike (Tom Everett Scott), Amelia (Olive Petrucci), Kyle (Jason Mantzoukas), David (Nelson Franklin) y Martin Mull y Kathy Baker, el reparto de la serie hace que sea un show que nos saca carcajadas en cada capítulo.

Además de Savage la producción del programa incluye a Will Ferrell, Adam McKay, Andy Samberg, Joey Slamon, Jessica Elbaum, Jason Zaro, Billy Rosenberg, Jorma Taccone y Akiva Schaffer.