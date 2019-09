¡No, no bromeamos!

Showtime ha develado que la segunda temporada de Kidding, su aclamada serie protagonizada por Jim Carrey, no verá la luz este 2019 como ya se había programado (3 de noviembre). En cambio, debutará el 9 de febrero del siguiente año.

Kidding sigue a Jeff Pickles (Carrey), un actor de televisión infantil que sufre la pérdida de su hijo, lo cual lo lleva a replantearse su vida personal y profesional.

Esta nueva programación, pondrá a Kidding a la par de la la octava y última temporada de Homeland, que verá la luz también el 9 de febrero, pero en diferente horario.

Desafortunadamente, esta no es la única serie que ha atrasado su estreno. Ahora The Affair concluirá su quinta y última temporada (series finale) el 3 de noviembre mientras que Back to Life ha retrasado su estreno un mes y estrenará el 10 de noviembre.