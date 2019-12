La segunda temporada es el primer grito artístico en el mundo post #MeToo – The End of The F***ing World

Han pasado más de dos años desde que el hashtag #MeToo comenzó a ser tendencia en Twitter. La frase se convirtió en un movimiento que alentó a las mujeres a compartir sus historias de acoso y agresión sexual. A principios de 2018, mientras el #MeToo estaba en su apogeo y el movimiento similar #TimesUp de Hollywood acababa de comenzar, Netflix lanzó la primera temporada de The End of the F *** ing World.

La serie escrita por Charlie Covell y basada en la serie de cómics de Charles Forsman en su esencia es humor oscuro sobre la vida de los adolescentes James (Alex Lawther) y Alyssa (Jessica Barden), quienes han resistido durante una infancia traumática para encontrarse. Con la ayuda de una banda sonora fantástica y actores amablemente secos, los dos se embarcaron en un viaje por carretera desbocado. La primera temporada tiene fuertes lazos con la mentalidad #MeToo al permitir a las mujeres cuestionar su propia comodidad en los encuentros sexuales. En un episodio, Alyssa trae a casa a un extraño que le atrae. En medio de besos, ella rompe las cosas, enojada; el extraño exige una respuesta de por qué no pueden tener relaciones sexuales; ella le dice que ya no quiere más. No debería haber necesidad de ninguna justificación. La inclusión oportuna de esta historia se ajusta a los sentimientos del movimiento #MeToo.

Todo el montaje para James y Alyssa en la segunda temporada trata sobre el asesinato del profesor Clive Koch en la primera entrega: entran sigilosamente a su mansión, que parece abandonada, para divertirse y dormir, pero los videos que encuentran de él violando y lastimando a las mujeres los desaniman ya que él es un abusador en serie y le gusta ver estos encuentros violentos. A su vez, cuando llega a casa para encontrar a Alyssa durmiendo en su cama, intenta violarla. Para salvar a Alyssa, James lo mata. La segunda temporada de The End of the F *** ing World es una pieza más meditativa sobre el efecto expansivo del comportamiento abusivo del profesor Koch. Así es como se siente el mundo en el movimiento # MeToo.

La serie comienza su segunda temporada dando a los espectadores un narrador completamente nuevo: Bonnie (Naomi Ackie), amante pasada del profesor Clive Koch. Si bien James y Alyssa se declararon inocentes, alegando que el asesinato fue en defensa propia, Bonnie intenta vengar a su compañero. Ella sorprendió al profesor engañándola una vez y de hecho terminó asesinando a la otra mujer, pero durante toda la temporada no tiene idea de su abuso violento de otras mujeres. Mientras ella está cara a cara con sus asesinos, con el arma lista para disparar y matar a los amantes, la verdad sale a la luz: Alyssa se ve obligada a revivir la noche en que el profesor intentó violarla; ella habla de sentirse atrapada, que nunca ha salido de la habitación donde sucedió; ella no puede escapar. Bonnie se resiste a creerle. Al buscar el cierre de su amor perdido, Bonnie abre una herida más grande: ella finalmente busca consuelo en Alyssa. “¿Qué hago con todo el dolor?”, suplica, pero Alyssa no tiene una respuesta: ella todavía está tratando de resolverlo por sí misma.

Alyssa recorre un viaje espiralado a lo largo de la temporada 2 de The End of the F *** ing World: se casa, vuelve a huir y finalmente quiere volver a casa. Ella está interesada en James, pero no lo está. Por encima de todo, parece que Alyssa ha perdido cierta chispa al vivir su vida. No es que ella no sepa lo que quiere, es que no quiere nada más que olvidar su encuentro con el profesor. Alyssa está deprimida. Lo escuchamos en su voz en off, pero también lo vemos en lo cansada que está. Aunque el mal ha sido derrotado, no tiene idea de cómo deshacerse de esa noche. Este tipo de sentimiento sigue el estado de ánimo en nuestra era post #MeToo: ¿qué sucede ahora? Las mujeres se han puesto de pie y, con suerte, la mayoría de sus abusadores se han enfrentado a las consecuencias que se merecen. Y sin embargo, la pregunta de Bonnie sobre cómo lidiar con el dolor permanece. A pesar de que su abusador murió hace mucho tiempo, Alyssa todavía está atrapada viviendo con esta vaga depresión. Bonnie debe vivir con el hecho de que su pareja abusó de otras mujeres y no tenía idea.

Pero también es difícil decir exactamente si hemos llegado al punto de hacer la transición al movimiento post #MeToo. Las mujeres (y los hombres) todavía están presentando sus historias y acusaciones gracias a la marejada de respaldo y verosimilitud que el movimiento ha podido proporcionar, pero después de 2 años del movimiento, parece haber habido pocos cambios reales. ¿Cómo? Todavía son nominados sospechoso o directamente violadores para premios…

La segunda entrega de The End of the F *** ing World nos transforma en una mentalidad post #MeToo. Aunque es menos estimulante que su predecesora, en última instancia es una mirada humana a la depresión y seguir adelante después del asalto. Alyssa finalmente enfrenta el hecho de que necesita ayuda. El final no es tan memorable como el disparo de la temporada 1, pero con poco en el camino para cualquiera de sus protagonistas, con suerte una tercera temporada puede continuar con estos temas paralelos al movimiento #MeToo.