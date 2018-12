La segunda temporada llegará a Netflix en enero – The Punisher

¡Aún quedan héroes vivos en Netflix!

La plataforma streaming anunció el día de hoy, junto a sus estrenos del siguiente mes, que su serie en colaboración con Marvel: The Punisher, debutará su segunda entrega en el mes de enero, aunque no especificó fecha exacta.

La serie gira alrededor de Frank Castle (Jon Bernthal), conocido como “el Castigador”, quien busca venganza contra los responsables de la muerte de su familia y, por el camino, destapa una conspiración que va mucho más allá de su vendetta personal.

Por el momento, sabemos que la segunda temporada adaptará el arco del brutal cómic The Slavers (2005) y contará con las incorporaciones al elenco de Floriana Lima (Supergirl), Josh Stewart (Third Watch) y Giorgia Whigham (13 Reasons Why).

Tristemente sospechamos que la nueva entrega será la última para este personaje, pues recordemos que anteriormente Netflix canceló Iron Fist, Luke Cage y Daredevil, a pesar de que la última tuvo buenas críticas.