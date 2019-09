“Nunca ames a alguien que te haga sentir ordinario”. En el episodio 5 de la segunda temporada de Élite titulado 63 horas desaparecido esa frase es dicha dos veces: la primera, por parte de Valerio ( Jorge López ) a su medio hermana Lu ( Danna Paola ); la segunda, por parte de Lu a Omar ( Omar Ayuso ). Lo interesante de la misma es el supuesto autor de la frase y de donde es tomada: textualmente, “de un libro” (no se precisa cuál), y pertenecería a Oscar Wilde . Sí: es muy probable que la frase sea una gran mentira, desde el concepto hasta la realidad.

¿Qué tiene que ver la referencia a esos momentos de la serie? A que, de alguna forma, la supuesta frase del escritor irlandés resume lo que sentimos por Élite . Como muchos biógrafos, no estamos para nada seguros que esa frase sea del excelso autor de El retrato de Dorian Grey , y allí lo interesante: Élite se construye a través de un dicho, de un supuesto, de una mentira, de algo que es bañado en oro pero que es de latón por dentro; su propuesta es simple como ese latón, claro, pero brilla como el metal dorado. Sí: Élite tiene la belleza de lo ordinario y se hace del mundo series en segundos; miente desde el vamos como que es una serie más cuando en realidad deja marca.

Con la misma estructura que en la primera entrega, esta segunda temporada de Élite deja planteado un misterio a resolverse a lo largo de los episodios y que tendrá un súmmum en el capítulo final. Nada de otro mundo. Lo interesante de la propuesta es que, a diferencia de series más importantes o más habladas, Élite hace mella de la temporada pasada pero con una delicadeza importante: hay un flashback del personaje de la finada Marina ( María Pedraza ) en toda la nueva entrega. Piensen en 13 Reasons Why y su segunda temporada: minutos y minutos de recuerdos que no llevaban a ningún lado en el 90% de los casos.

Todo lo que maneja Élite es realmente cuidado. Un ejemplo impresionante para los tiempos que corren es cómo es tomado un posible guiño a la lucha de sexos en el guión: en vez de hacer presión una y otra vez sobre la desigualdad entre hombres y mujeres, de la liberación femenina, de la opresión del patriarcado, en Élite todo se naturaliza y toma su propio sentido. En una escena Carla (Ester Expósito) es atacada por Nano (Jaime Lorente); al otro día, Guzmán (Miguel Bernardeau) le dice que haga la denuncia; ella comenta que no le creerían, dando a entender que el mundo machista no presta atención a ello; luego nos enteramos que supuestamente no hizo la denuncia para ayudar a Samuel (). Y todo sigue el curso normal de las cosas.