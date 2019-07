¡Buenas noticias para los fans de estos vampiros!

Sabemos que extrañan mucho The Vampire Diaries y The Originals, pero la buena noticia es que su spinoff, Legacies, se prepara para su segunda temporada y hay una oportunidad para ver a antiguos personajes en la nueva serie.

De acuerdo a la creadora Jule Plec, la nueva entrega podría incluir a varios personajes, al menos, de The Originals. (Recordemos que de The Vampire Daries está presente el personaje de Alaric Saltzman).

“Creo que este año tendremos una oportunidad para ver a algunos personajes de The Originals [en la serie]. No sé quién y no sé cuándo, pero la manera en que se perfila la historia de Hope (Danielle Rose Russell), está definitivamente conectada con la familia que dejó atrás. Tendremos que abordarlo en algún momento. Y sería bueno ver una cara familiar”, explicó Plec a TVGuide.

Si bien aún no hay ningún personaje confirmado, podríamos esperar ver a Rebekah (Claire Holt), Kol (Nathaniel Buzolic) y Freya (Riley Voelkel).

La segunda temporada de Legacies debutará el 10 de octubre por The CW.