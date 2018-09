La segunda temporada siempre sí podría ocurrir, pero con nuevos protagonistas – The Defenders

Luego de que Netflix decidiera darle un nuevo enfoque a la página oficial de Facebook de The Defenders, el jefe de televisión de Marvel y productor ejecutivo de la serie, Jeph Loeb, dijo que una segunda temporada todavía podría suceder, aunque no de la manera en la que esperábamos.

“Todo lo que hemos dicho es que no hay planes en este momento [de hacer más]. No significa que esté fuera de la mesa. Y eso no significa que tenga que ser con los personajes originales que estaban en la primera temporada”, explicó Loeb a EW.

Una segunda temporada involucraría la incorporación de nuevos personajes de los cómics de Marvel como, por ejemplo, Hulk o Doctor Strange.

“Hay muchos Avengers, y con eso, deberías poder asegurarte de que puede haber muchos Defensores”, aseguró el productor.

Aun así, sigue siendo un movimiento arriesgado para el streaming pues los fans ya estaban familiarizados con los personajes actuales de este crossover.