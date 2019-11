La segunda temporada sorprende para bien – The End of The F***ing World

Llegó la segunda temporada de The End of the F***ing World, la serie que con su primera temporada una de las grandes sorpresas de Netflix.

Basada en el cómic de Charles S. Forsman titulado de la misma forma, esta producción británica es inicialmente una de Channel 4, y por eso debemos admitir que escuchar de la segunda temporada producida por Netflix nos daba un poco de temor porque el humor y la forma de narrar bretona es única e irrepetible…

Pero todo lo malo se fue disipando: estos 8 nuevos episodios, protagonizados nuevamente por Alex Lawther y Jessica Barden mantuvieron la escénica de la primera entrega dejándonos completamente satisfechos.