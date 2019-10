La segunda temporada tendrá muchas sorpresas maravillosas, según Mike Flanagan – The Haunting of Hill House

Si eres de los que espera con ansias la segunda temporada de The Haunting Of Hill House, aka The Haunting of Bly Manor, te traemos buenas noticias.

El creador Mike Flanagan, en promoción de su nueva película Doctor Sleep, adelantó a Digital Spy que habrá “muchas sorpresas maravillosas” en la segunda temporada, aunque ya hayas leído o visto algunas de las adaptaciones de la obra de Henry James, The Turn of the Screw (Otra Vuelta de Tuerca).

Flanagan explicó que aunque la nueva entrega se basa principalmente en esta clásica obra de terror, se han agregado “el resto de historias de fantasmas de Henry James para completar la temporada”.

Las obras que citarán “nunca han sido adaptadas”, pero “encajan” perfectamente con la temática de la temporada.

La trama de The Turn of the Screw se centra en una joven institutriz de dos niños que pierde la cordura cuando comienza a ver fantasmas.

Kate Siegel, Henry Thomas, Victoria Pedretti y Oliver Jackson-Cohen, parte del elenco de la primera entrega, regresarán con nuevos roles para Bly Manor.