La segunda temporada ya se encuentra en desarrollo – Locke & Key

¡Buenas noticias para los fans de esta novela gráfica!

Aún no se estrena la primera temporada de Locke & Key, pero los productores y showrunners Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) y Meredith Averill (The Haunting of Hill House) develaron en una entrevista que el equipo de la serie ya se encuentra trabajando en una segunda temporada.

“Estamos escribiendo la segunda temporada, aunque no ha recibido luz verde. Trabajamos en ella en la sala de escritores”, aseguraron Cuse y Averill a GameSpot.

Basada en el cómic homónimo de Joe Hill y Gabriel Rodríguez, la serie sigue a tres hermanos, quienes después de que su padre es asesinado en circunstancias misteriosas, se mudan a su hogar ancestral, Keyhouse, y descubren que la casa tiene llaves mágicas que les dan una gran variedad de poderes y habilidades. Sin embargo, desconocen que un demonio quiere las llaves y no se detendrá ante nada para robárselas.

El proyecto tuvo previamente varios intentos para llevarse a la pantalla grande y chica. Primero, en 2010, FOX produjo un piloto para una serie, el cual fue descartado. Más adelante, en 2014, se anunció una película, pero no sucedió. En 2017, Hulu también ordenó un piloto para una serie, pero igualmente fue desechado. Finalmente, Netflix fue quien se hizo de los derechos y ordenó una temporada completa.

Los 10 episodios de la serie debutarán en Netflix el 7 de febrero.