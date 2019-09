La segunda temporada ya tiene fecha de estreno – Tell Me a Story

¡Los cuentos de hadas volverán a apoderarse de la pantalla chica!

CBS All Access ha anunciado que la segunda temporada de Tell Me A Story debutará el 5 de diciembre, lanzando sus episodios semanalmente.

Aunque aún falta mucho para su estreno, ya sabemos que adaptará de una manera muy oscura y retorcida los cuentos de princesas de La bella y la bestia, La bella durmiente y La Cenicienta.

El reparto contará con caras nuevas y viejas, incluyendo el regreso de Paul Wesley (The Vampire Diaries) y Danielle Campbell (The Originals). Otros actores confirmados son: Carrie-Anne Moss (Jessica Jones), Odette Annable (Supergirl), Eka Darville (Jessica Jones), Matt Lauria (Kingdom), Natalie Alyn Lind (The Gifted) y Ashley Madekwe (Revenge).

Escrita y producida por Kevin Williamson (Dawson’s Creek), la serie antológica se basa en el formato español de Cuéntame un cuento.