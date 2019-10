La segunda temporada ya tiene fecha oficial de estreno – The End of The F***ing World

¡Buenas noticias para los fans de The End of The F***ing World!

La esperada segunda temporada de esta comedia oscura debutará el 5 de Noviembre en Netflix.

La noticia fue revelada por la plataforma roja a través del póster oficial, donde vemos a Alyssa (Jessica Barden) con un vestido blanco (¿quizás de novia?) y sentada en algún restaurante de paso.

Aunque la primera temporada agotó el material de origen (la novela gráfica del mismo nombre de Charles Forsman), Charlie Covell regresa como escritora de la serie para contarnos una nueva historia.

La nueva entrega comenzará dos años después del final de la primera temporada. Veremos a Alyssa lidiando con las consecuencias de lo que pasó en la playa con su compañero de crimen, James (Alex Lawther), quien recibió un disparo y no sabemos si está vivo.

Al elenco se suma Naomi Ackie (Star Wars IX, Lady Macbeth) como Bonnie, una chica con pasado problemático que está conectada con Alyssa; y Tim key (Alan Partridge: Alpha Papa) como Gus, el dueño del motel.

¡Checa abajo las imágenes!