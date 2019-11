¡Finalmente conoceremos qué pasó con Joe Goldberg tras el desenlace de la primera temporada!

Netflix develó que la segunda temporada de YOU llegará a su plataforma el 26 de diciembre. La noticia fue acompañada de un póster que nos muestra a Joe (Penn Badgley) asechando a su nueva víctima, mientras su ex Candace (Ambyr Childres) lo vigila a él.

La nueva entrega se basará en la segunda novela de Caroline Kepnes, “Hidden Bodies”, y verá a Joe moverse a Los Ángeles, luego de haber matado a Guinevere Beck y salirse con la suya.

Victoria Pedretti (The Haunting Of Hill House), Robin Lord Taylor (Gotham), James Scully (Heathers) Charlie Barnett (Russian Doll) y Jenna Ortega (Jane the Virgin) formarán parte del nuevo elenco.

Previamente Badgley confesó que sintió nauseas al grabar unas escenas que involucraban cuerpos protésicos. ¿Quiénes serán sus nuevas víctimas?