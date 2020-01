La séptima temporada se estrenaría en las primeras semanas de 2021 – Grace & Frankie

La sexta entrega de Grace and Frankie se estrenó hace pocos días en Netflix, pero la plataforma ya está planeando cuándo será el debut de los próximos episodios.

Según un informe de What’s on Netflix , la producción de Grace and Frankie está programada para comenzar a fines de enero, lo que significa que los nuevos episodios llegarán a principios del año que viene. Las últimas tres temporadas de la serie se lanzaron en enero también así que no sería extraño.

Cuando Netflix anunció la renovación, también dijo que la séptima edición será la última de la serie y consistirá en 16 episodios, tres más que en todas las otras entregas. Hay muchos programas que tienen temporadas más largas, pero la plataforma siempre los lanza en dos partes, por lo que no sería raro que eso también ocurra aquí.

Es probable que veamos los primeros 8 episodios de la séptima temporada en enero de 2021, y luego Netflix agregará los últimos 8, quizás después del 31 de mayo, ya que ese es generalmente el límite para los Emmy, y Grace and Frankie ya han estado están nominadas.