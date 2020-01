La séptima temporada ya tiene fecha de estreno – Star Wars: The Clone Wars

¡Buenas noticias para los fans de Star Wars!

Después de que LucasFilm anunciara una nueva temporada de Star Wars: The Clone Wars en San Diego Comic Con de 2018, Disney+ por fin ha revelado la fecha de estreno de esta séptima y última temporada de la serie: 17 de febrero.

Recordemos que, en su momento, la compañía del ratón decidió cancelar The Clone Wars en favor de una nueva secuela, Star Wars Rebels. Pero gracias a las campañas de los fans, logró ser revivida. Ahora las múltiples tramas que se habían quedado sin resolver tendrán una conclusión.

La serie animada se ubica entre las películas de Attack Of The Clones y Revenge Of The Sith, y sigue a Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi, así como otros personajes famosos de la franquicia, mientras luchan para derrotar a las malvadas fuerzas separatistas.

Previamente te contamos que Star Wars Rebels también podría tener un revival en forma de secuela en esta nueva plataforma.