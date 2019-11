La serie argentina ‘La Chica que Limpia’ será adaptada en EE.UU.

Tras el éxito que significó la serie argentina La Chica que Limpia en su país de origen, esta misma historia será adapta en EE.UU. por Miranda Kwok (The 100), encargada de la adaptación de este proyecto que podría ver la luz en FOX.

Estoy muy emocionada con la oportunidad de contar una historia que es tan relevante hoy. Hay tantos inmigrantes que se mudan a los EE.UU: pero no pueden seguir ejerciendo su vocación de médicos, abogados o ingenieros, y terminan trabajando como taxistas, trabajadores domésticos o guardias de seguridad.

La productora de series como Spartacus: Blood and Sand y Empire of the Dragons también habló sobre la importancia de compartir este tipo de historias sobre los marginados. Además añadió que se sintió atraída al proyecto por ser una historia de empoderamiento contada desde la perspectiva de un héroe poco probable y complejo.

Recordemos que además de esta adaptación, la historia tendrá una adaptación producida en México para el canal Space, la cual será protagonizada por Damayanti Quintanar (El Secreto de Selena).