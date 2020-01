La serie cambia a su showrunner… otra vez – Jack Ryan

El creador de Prison Break, Paul Scheuring, quien fue elegido para reemplazar a Carlton Cuse y preparar la tercera temporada del programa de Amazon hace menos de tres meses, se alejó de su cargo.

Cuse dejó la serie en marzo de 2019, y el escritor de All The Money in the World, David Scarpa, estaba originalmente en posición de exhibir la tercera temporada pero, según los informes, abandonó la producción poco después de unirse. Así que esta no es la primera vez que el show pasa por esto.

Ahora, Vaun Wilmott, quien también trabajó en Prison Break y recientemente se desempeñó como productor en Star Trek: Discovery, asumirá las funciones de showrunning para la próxima temporada, según Variety. Se desconocen los detalles que alejaron a Scheuring.

La segunda temporada se lanzó en octubre del año pasado y actualmente no hay una fecha de estreno establecida para la siguiente entrega.