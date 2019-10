La serie cambia de showrunner para su segunda temporada – Carnival Row

Carnival Row presentará cambios en su segunda temporada.

De acuerdo a Deadline, Marc Guggenheim, quien se encuentra produciendo “Crisis on Infinite Earths” en The CW, se retira del programa como showrunner para cederle el paso a Erik Oleson (Daredevil, The Man in the High Castle).

Sin embargo, Guggenheim seguirá participando en Carnival Row como consultor. A diferencia del creador, Travis Beacham, quien ha decidió abandonar el proyecto por diferencias creativas.

La serie de Amazon Prime Video contó con una primera temporada de 8 episodios, protagonizados por Orlando Bloom y Cara Delevingne, quienes dieron vida a Philo y Vignette, un hada y un aparente humano, respectivamente, que se enamoran a pesar de que sus pueblos están divididos.

En el final de la primera temporada vimos que las tensiones entre los humanos del Burgo y las criaturas del Callejón Row, llegaron al límite, lo que provocó que se iniciara una separación entre ambas razas. ¿Podrán Philo y Vignette sobrevivir con las nuevas políticas?