La serie cancela la emisión de un episodio que trataba sobre una pandemia – New Amsterdam

NBC ha tomado la medida porque la crisis del coronavirus en la vida real continúa empeorando y no parecía adecuado.

El episodio titulado “Our doors are always open” estaba programado para emitirse el 7 de abril, pero el programa cambiará a repeticiones antes de emitirse su final de temporada. El capítulo que trataba sobre una epidemia saldrá al aire en una fecha posterior.

“‘New Amsterdam tiene un episodio que se escribió hace algún tiempo que se centra en una epidemia de gripe en la ciudad de Nueva York. Siendo sensibles al clima actual, los productores, la red y el estudio han decidido que el capítulo no se emitirá en NBC el 7 de abril como estaba programado previamente”, dijo NBC en un comunicado.

New Amsterdam fue una de las muchas producciones de televisión obligadas a pausar sus producciones a principios de este mes debido a la pandemia de coronavirus. Además, hace poco también fue noticia porque donó sus suministros de máscaras, guantes, batas y otros equipos médicos al Departamento de Salud del Estado de Nueva York en un intento por ayudar a compensar la escasez durante la crisis.